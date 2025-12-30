 Escursionista ferito, interviene il Soccorso Alpino ad Isnello
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Escursionista svedese ferito, interviene il Soccorso Alpino ad Isnello

Era in compagnia della moglie e stavano percorrendo un sentiero
NEL PALERMITANO
di
1 min di lettura

PALERMO – Intervento di soccorso nel territorio del comune di Isnello per un escursionista di nazionalità svedese che, in compagnia della moglie, stava percorrendo il sentiero che conduce da Isnello a Pizzo Croce.

Durante l’escursione l’uomo è caduto lungo il tracciato, riportando un trauma a una gamba inferiore che gli ha impedito di proseguire.

L’escursionista ha quindi contattato il 112; la chiamata è stata inoltrata al 118 che, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha attivato il Soccorso Alpino. Il Soccorso ha richiesto il supporto dell’Aeronautica. Contestualmente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

L’infortunato è stato quindi raggiunto a piedi dalla squadra di terra del Soccorso Alpino, dai due tecnici di elisoccorso e dall’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare. Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato, l’uomo è stato trasportato via terra fino a un’area sgombra dalla copertura nuvolosa, dove è stato possibile procedere al recupero tramite verricello.

L’escursionista è stato infine trasferito presso l’ospedale Civico di Palermo.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI