Escursionista svedese ferito, interviene il Soccorso Alpino ad Isnello

PALERMO – Intervento di soccorso nel territorio del comune di Isnello per un escursionista di nazionalità svedese che, in compagnia della moglie, stava percorrendo il sentiero che conduce da Isnello a Pizzo Croce.

Durante l’escursione l’uomo è caduto lungo il tracciato, riportando un trauma a una gamba inferiore che gli ha impedito di proseguire.

L’escursionista ha quindi contattato il 112; la chiamata è stata inoltrata al 118 che, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha attivato il Soccorso Alpino. Il Soccorso ha richiesto il supporto dell’Aeronautica. Contestualmente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

L’infortunato è stato quindi raggiunto a piedi dalla squadra di terra del Soccorso Alpino, dai due tecnici di elisoccorso e dall’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare. Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato, l’uomo è stato trasportato via terra fino a un’area sgombra dalla copertura nuvolosa, dove è stato possibile procedere al recupero tramite verricello.

L’escursionista è stato infine trasferito presso l’ospedale Civico di Palermo.