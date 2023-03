Acireale, un docu-film sull’esorcismo: al dibattito pure il vescovo

L’obiettivo è “far chiarezza sull’argomento demonio-esorcismo, prendendo le distanze da una certa cinematografia interessata più al terrore”

ACIREALE. Ci sarà anche il vescovo Antonino Raspanti, assieme all’esorcista della diocesi di Acireale, padre Ezio Russo, tra i partecipanti a uno dei due dibattiti che, tra meno di un mese, sabato 29 e domenica 30 aprile 2023 alle 16 al Cinema Spadaro di Acireale, seguiranno la proiezione del docufilm “Libera nos. Il trionfo sul male”, diretto dai coniugi registi Giovanni Ziberna e Valeria Baldan, prodotto e distribuito dalla casa cinematografica Sine Sole Cinema, fondata dagli stessi registi.

Il vescovo sarà presente domenica 30 aprile, l’esorcista in entrambe le giornate. Si tratta del primo DocuFilm sul ministero dell’esorcismo, che si è avvalso della supervisione dell’Associazione Internazionale Esorcisti (AIE), intervistando Sacerdoti Esorcisti, Teologi, Biblisti, Liturgisti e Psichiatri. Si prefigge l’obiettivo di essere un utile strumento di divulgazione per tutti i fedeli, sia laici che sacerdoti, al fine di far comprendere che cosa è l’esorcismo alla luce della Verità evangelica e del Magistero della Chiesa Cattolica. Prevendita negli uffici della Curia di Acireale (Largo Giovanni XXIII n.3) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (7 aprile, Venerdì Santo, e lunedì 10 aprile, Lunedì dell’Angelo, la Curia resterà chiusa).

Al Cinema Spadaro, dalle ore 16.30, acquisto anche con Carta Docente e 18app. Prezzo intero 7 euro, prezzo ridotto 5 euro (under 15 e over 65). “Ci auguriamo – dichiara Padre Ezio Russo – cha con questo film si faccia sempre più chiarezza sull’argomento demonio-esorcismo e soprattutto che possa essere un percorso per avere più consapevolezza della propria fede, più amore per il Signore, la Santissima Vergine Maria e la Chiesa. Vogliamo prendere le distanze da una cinematografia interessata più all’aspetto che suscita terrore e sensazionalistico e che troppo spesso scivola in superficialità e scorrettezze. Desideriamo riportare e raccontare quello che l’esorcismo è veramente, ossia l’esercizio luminoso del mandato di Gesù dato ai suoi apostoli e ai loro successori di “scacciare i demoni nel Suo Nome”.

Si farà quindi vedere che la corretta celebrazione dell’esorcismo cattolico che è un “evento” di preghiera, in forza della quale, per la fede nel Signore Gesù e l’autorità da Lui conferita alla Chiesa, la Grazia di Dio e la Sua salvezza irrompono e le tenebre sono vinte e scacciate dalla Luce liberando quanti soffrono a causa dell’azione straordinaria del maligno. Le motivazioni all’origine del docufilm, spiegano gli autori, sono molteplici. Dagli inizi degli anni ‘70 la cinematografia ha sviluppato e imposto all’attenzione del pubblico il tema della possessione diabolica e dell’esorcismo, presentandolo però in modo assai inadeguato, spesso falsato e in ogni caso controproducente. A ciò va aggiunto anche il fai da te su internet: molti si vanno a documentare su siti internet, dove i materiali forniti sono quantomeno discutibili, col rischio di formarsi un’idea soggettiva, con tanta confusione su questo argomento, non coincidente con l’insegnamento della Chiesa