È successo in via Domenico Giunta

PALERMO – I vigili del fuoco sono intervenuti a Cinisi per l’esplosione in una palazzina di due piani. Sono ancora in corso le cause che hanno provocato la deflagrazione nell’abitazione.

È successo in via Domenico Giunta, una strada non distante dalla sede del Comune. Non ci dovrebbero essere feriti. Sono intervenuti anche i carabinieri.