Esplodono 50 bombole, vasto incendio nella Capitale

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi tra Casal Selce e via Aurelia, Roma Nord Ovest. Ad innescare l’incendio sono state 50 bombole di gas esplose in un centro estivo a pochi passi dal campo nomadi della Monachina. Non sono segnalati feriti, ma sembrerebbe ci siano almeno quindici intossicati dal fumo.

Il rogo, secondo quanto si apprende, si sarebbe sviluppato in via Aurelia 1052 per poi svilupparsi tra via di Casal Selce e via Bosco Marengo, a pochi passi dal campo nomadi della Monachina. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

Le fiamme sarebbero ormai vicine ad alcune abitazioni e per questo i pompieri hanno disposto l’evacuazione di alcuni stabili. Il fumo è visibile in tutta la zona e diverse sono state le chiamate dei residenti. Alcuni cittadini riferiscono di aver sentito anche il rumore di diverse esplosioni. In zona sono arrivati anche gli elicotteri dei vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme. Al momento sul posto ci sono diverse squadre, due Aps e un’autobotte.