Esplosione di un cassonetto durante il turno di lavoro: paura per i netturbini VIDEO

LONDRA – Un gruppo di netturbini del sobborgo di Barnet, a Londra, è sopravvissuto per un soffio a un’esplosione di un cassonetto, causata da rifiuti pericolosi smaltiti in modo scorretto.

L’incidente, avvenuto mentre il camion della spazzatura compattava i rifiuti, ha avuto origine dalla presenza di materiali combustibili, probabilmente una bomboletta di gas o spray, o una batteria al litio, elementi noti per essere altamente infiammabili e spesso causa di gravi incidenti se non gestiti correttamente.

Esplosione cassonetto: la dinamica dell’incidente

Come mostrato in un filmato pubblicato dal Consiglio comunale di Barnet, uno dei netturbini era intento a caricare un cassonetto quando una potente esplosione ha squarciato l’aria, sollevando una densa nube di fumo e spargendo detriti. Fortunatamente, nessuno degli operatori è rimasto ferito gravemente, ma l’incidente ha messo in evidenza la pericolosità di certi materiali se smaltiti in modo irresponsabile.

Le autorità locali hanno lanciato un appello urgente ai cittadini affinché seguano le linee guida per il corretto smaltimento di rifiuti pericolosi come bombolette spray e batterie, per prevenire tragedie simili in futuro.

