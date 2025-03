Messina, uccisa infermiera tirocinante di 22 anni: è palermitana VIDEO

Fermato un giovane

ROMA – Una giovane tirocinante infermiera di 20 anni è morta dopo essere stata accoltellata a Messina, a indagare sono i carabinieri, come confermato a LiveSicilia.

Messina, chi è la vittima?

La vittima è Sara Campanella, 22 anni, di Palermo. La ragazza è iscritta alla facoltà di Scienze infermieristiche a Messina. La coltellata inferta dall’assassino le ha reciso la giugulare. Alcuni testimoni hanno parlato di una lite, verso le 17, tra la vittima e un’altra persona che poi con un coltello avrebbe colpito la giovane. Gli investigatori sarebbero sulle tracce del presunto assassino.

Messina, 20enne uccisa

L’aggressione è avvenuta in viale Gazzi, di fronte all’ingresso dello stadio ‘G. Celeste’.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata colpita con una coltellata al collo da un giovane che è poi fuggito.

Subito soccorsa, la ventenne è stata trasferita al Policlinico in gravi condizioni ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Fermato un sospettato

I carabinieri hanno fermato un giovane che sarebbe sospettato di aver ucciso la ragazza: si trovava in un’abitazione in una traversa della via Tommaso Cannizzaro.