Bloccano il centro per un funerale con giochi d’artificio: denunciati VIDEO

I provvedimenti adottati dalla polizia

SIRACUSA – Bloccarono corso Umberto e il ponte umbertino, a Siracusa, per il funerale di un giovane e accesero dei fuochi d’artificio non autorizzati: ora sono scattate le denunce per dieci protagonisti della vicenda.

Il funerale e i giochi d’artificio

Le indagini della polizia di Siracusa sono scattate subito dopo l’11 marzo scorso, dopo i funerali di un giovane morto dopo mesi di ricovero a seguito di un incidente stradale. Centinaia di persone e decine di ciclomotori si riversarono in corso Umberto, bloccando il ponte umbertino, senza curarsi delle norme del codice della strada, per una manifestazione non autorizzata durante la quale furono esplosi dei fuochi d’artificio. I dieci denunciati dovranno rispondere di accensione di fuochi non autorizzati ed esplosioni pericolose, oltre che per il mancato preavviso della manifestazione.

I provvedimenti della polizia

La polizia li ha poi multati per avere effettuato un blocco stradale. Multati, inoltre, 17 conducenti di veicoli che hanno violato il Codice della strada. in totale sono 51 le infrazioni messe a verbale e 145 i punti decurtati dalle patenti.

