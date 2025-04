Esplosione a Catania, stanziati 180mila euro per la messa in sicurezza

Il finanziamento della Regione

CATANIA – La giunta regionale, su proposta della Protezione civile, ha deliberato lo stanziamento di 180 mila euro destinati ai lavori urgenti di messa in sicurezza degli edifici coinvolti nella drammatica esplosione avvenuta lo scorso 21 gennaio nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania.

Fondi per le spese impreviste

Le risorse necessarie per questi interventi saranno prelevate direttamente dal Fondo di riserva regionale, destinato a coprire spese impreviste. L’obiettivo primario di questi lavori è consentire ad alcune delle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni di poter fare rientro in sicurezza.

Lo stato di crisi e emergenza

Il provvedimento rappresenta un seguito alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza che era stata deliberata dal governo regionale lo scorso 14 febbraio. In quell’occasione, oltre alla nomina dell’ingegnere capo del Genio civile di Catania, Gaetano Laudani, come commissario delegato per i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza, erano stati stanziati circa 330 mila euro.

Questi fondi iniziali erano stati destinati a coprire i costi di ospitalità alberghiera per le famiglie sfollate e per le spese relative agli alloggi temporanei in affitto.

L’esplosione a Catania

L’esplosione a Catania si è verificata il 21 gennaio scorso per una perdita nella rete di distribuzione del gas cittadina. L’evento ha avuto un impatto significativo nelle aree della città metropolitana di Catania comprese tra via Fratelli Gualandi e via Carmelo Salanitro.

Il bilancio fu di 14 persone ferite, la completa distruzione di due unità immobiliari e danni strutturali a diversi altri edifici, che furono dichiarati inabitabili e immediatamente sgomberati per la sicurezza dei residenti.