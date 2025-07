Cinque gli appartamenti interessati

COLLEGNO (TORINO) – Esplosione alle porte di Torino, in un condominio a Collegno.

Lo scoppio è avvenuto poco prima delle 18 al quarto piano di via Villa Cristina 18. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e per cercare eventuali dispersi tra le macerie. Sul posto anche i carabinieri.

L’esplosione, dai primi accertamenti, sarebbe avvenuta nella tromba delle scale. E potrebbe essere stata causata da una fuga di gas.

Gli appartamenti danneggiati sono almeno cinque. Almeno due persone sono rimaste ferite ma sembra in modo non grave.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.