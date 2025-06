Notte di paura a Palermo, esplosione e crolli in un edificio all’Arenella

Il cedimento causato da un incendio scoppiato nella gelateria al piano terra

PALERMO – Notte di paura nel quartiere Arenella di Palermo. Una esplosione seguita da un incendio si è verificata in un edificio di tre piani in piazza Tonnara. Dalle 4.30 circa, stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco. L’esplosione, avvenuta per cause ancora da accertare, ha coinvolto la gelateria Dolce Brivido che si trova al piano terra e ha provocato il crollo del solaio dell’edificio di tre piani.

La palazzina crollata all’Arenella

I soccorsi

Sono state evacuate e messe in salvo due persone illese da due abitazioni dello stabile e non risultano persone ferite. Nonostante non risultino dispersi, il Nucleo cinofili dei vigili del fuoco sta effettuando delle ricerche sotto le macerie per scongiurare la presenza di persone. Sul posto anche il personale del Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini della polizia e dei tecnici per accertare le cause dell’incendio.