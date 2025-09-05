Espositori a Noto, torna l’Eco Market Local Farmers Show Cooking

L'evento si svolge tra piazza Landolina e piazza Trigona

NOTO (SIRACUSA) – Al via la seconda edizione dell’Eco Market Local Farmers – Show Cooking, a Noto da oggi e fino al 14 settembre. L’evento ospita 17 espositori, dislocati tra piazza Landolina e piazza Trigona.

L’Eco Market nasce dall’iniziativa di Olga Scaglione, fondatrice, direttrice e CEO dell’associazione “Ti ci voglio portare”. L’evento si pone un obiettivo preciso: dare risalto all’artigianato, non solo siciliano, che si distingue per l’uso di materiali rigorosamente naturali. Tra questi, spiccano il cotone, la fibra di fico d’India, il CapimDourado, la lava e il legno.

Lo spazio dei materiali vintage

Anche il fascino dei materiali vintage avrà uno spazio dedicato in una casetta del market. Queste creazioni, insieme a quelle degli altri espositori, continuano ad attirare un pubblico eterogeneo: turisti, passanti e i clienti più affezionati di ogni edizione.

L’associazione “Ti ci voglio portare” continua a consolidare il suo successo. Dopo aver organizzato eventi di spicco come il “Natale in piazza Università” a Catania, il “Natale in piazza Vittorio” a Roma e lo “Street Market” a Noto, la fondatrice punta a far diventare queste manifestazioni appuntamenti fissi e imperdibili per gli artigiani del settore.

La presidente Scaglione: “Noto nostra roccaforte”

“Sono felice di tornare a Noto per il secondo anno con l’Eco Market“, ha dichiarato Olga Scaglione, definendo la città come la “nostra roccaforte”. “Quest’anno abbiamo raddoppiato lo spazio e il numero di giorni dedicati agli espositori”.

L’evento è sponsorizzato da ARS Centro di Formazione Professionale (comprese le sedi di Noto e Avola) e dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), e gode inoltre della sponsorizzazione di Sicilia regione gastronomica e della collaborazione del Comune di Noto.

La gara di cucina

Il 13 settembre, dalle 12 fino a sera, l’evento ospiterà una gara di cucina. Questa competizione amichevole metterà al centro i prodotti locali e di stagione, vero cuore dell’Eco Market. L’energia della sfida aggiungerà un tocco di vivacità, trasformando la piazza in un vivace centro culturale e sociale.

Il concept di “Ti ci voglio portare” è focalizzato sulla sostenibilità. L’Eco Market non è solo un incontro di artigiani, un punto vendita, ma un’occasione per educare e sensibilizzare i consumatori su come fare scelte più consapevoli. Durante l’evento, sarà possibile assistere in diretta alla trasformazione di materiali di scarto in oggetti unici, funzionali e di valore estetico, promuovendo così il riciclo eco-sostenibile.

