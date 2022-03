Estate, a Catania torneranno i solarium

L'annuncio dell'amministrazione comunale.

CATANIA – Dopo due stagioni di stop forzato per la pandemia da Covid, l’estate 2022 segnerà il ritorno a Catania dei solarium comunali ‘Ognina’ ed ‘Europa’ e della passerella per disabili di San Giovanni Li Cuti. L’Amministrazione comunale ha anticipato i tempi di programmazione con l’obiettivo di aprire i solarium sulla scogliera nella prima decade di Giugno. Oltre ad aver deliberato l’atto di indirizzo politico per realizzare il piano ‘mare’ messo a punto dall’assessore Michele Cristaldi, si è già alle fasi esecutive anticipando i tempi proprio per poter pianificare le azioni senza improvvisazioni. Già da alcuni giorni sul sito istituzionale, infatti, è pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto agli operatori commerciali con scadenza il prossimo 17 Marzo. Le strutture da realizzare sono la passerella per le persone con disabilità nella spiaggia di San Giovanni Li Cuti, con una nuova modulazione e ottimizzazione degli accessi al mare, e le due tradizionali piattaforme, l’una di fronte all’Istituto Nautico di Ognina, l’altra in piazza Sciascia. L’importo a base d’asta dell’appalto per i solarium è di 261.863,81 euro e sarà finanziato con parte del contributo speciale di 903 mila euro che il Ministero delle infrastrutture ha versato direttamente al Comune quale forma di rimborso economico, tra i più alti in Italia, destinato alle città portuali per il calo del traffico crocieristico dovuto all’emergenza Covid-19, senza gravare in alcun modo sulle asfittiche casse comunali. “Abbiamo pianificato al massimo la tempistica – ha spiegato Cristald i- perché prima dell’estate, fatti salvi imprevisti non dipendenti dalla nostra volontà, si arrivi ad offrire alla libera fruizione dei cittadini strutture ottimali per poter godere appieno della stagione balneare sfruttando servizi che curiamo al meglio. (ANSA)