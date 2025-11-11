Estorsioni, rapine e maltrattamenti: cinque arresti nel Nisseno

Provvedimenti eseguiti dai carabinieri

CALTANISSETTA – I carabinieri hanno eseguito cinque provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per diversi reati.

Gela, arrestato pregiudicato

Maltrattamenti contro la compagna, arrestato un pregiudicato 37enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di provvedimento di aggravamento della misura di custodia, emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Caltanissetta.

In manette anche un pregiudicato di 26 anni, “a seguito delle reiterate inosservanze della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui era sottoposto in quanto indagato del reato di maltrattamenti contro i genitori”.

Riesi, estorsione e rapina

Arrestato un pregiudicato, classe 1995, condannato a 2 anni con l’accusa di estorsione e rapina commesse a Riesi tra il 2017 e il 2024. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Arresti domiciliari per un 46enne, che deve scontare una condanna di 8 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato, commesso a Riesi tra il 2018 e il 2021.

San Cataldo, 46enne in carcere

I carabinieri di San Cataldo hanno eseguito un’ordinanza di espiazione della pena detentiva in carcere. Il provvedimento applica la pena nei confronti di un 46enne con precedenti, che deve scontare una condanna di 3 anni di reclusione.