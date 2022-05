“Estratto di ruolo nelle giurisdizioni”, domani il convegno Anti

L'iniziativa della sezione Sicilia occidentale dell'Associazione nazionale dei tributaristi italiani

PALERMO – “L’estratto di ruolo nelle giurisdizioni tributaria e amministrativa dall’Adunanza plenaria n. 4/22 alla rimessione alle SS. UU.” è questo il titolo e il tema del convegno organizzato oggi dalla sezione Sicilia occidentale dell’Anti, Associazione nazionale tributaristi italiani. Al convegno che si terrà domani 5 maggio alle 15.30, in modalità digitale, interverranno l’avvocato tributarista e docente universitario Alessandro Dagnino che introdurrà i lavori in qualità di presidente della sezione dell’associazione, il consigliere di Stato Carlo Modica De Mohac e il giudice della Commissione tributaria regionale per la Sicilia Giulio Corsini. Il dibattito sarà moderato dal professore e avvocato Filippo Cimino.

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente form.