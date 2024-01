Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto dell’11 gennaio: numeri fortunati e montepremi

Giovedì 11 gennaio 2024

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 11 gennaio 2024. Abbiamo assistito a una serie di numeri molto interessanti estratti nelle varie ruote.

– Bari: 87, 12, 65, 58, 89

– Cagliari: 89, 82, 72, 2, 26

– Firenze: 33, 81, 66, 90, 56

– Genova: 21, 89, 31, 19, 15

– Milano: 84, 15, 82, 31, 28

– Napoli: 70, 37, 19, 40, 44

– Palermo: 78, 76, 6, 64, 81

– Roma: 88, 32, 18, 3, 11

– Torino: 63, 40, 36, 10, 87

– Venezia: 63, 11, 41, 52, 76

– Nazionale: 38, 89, 80, 5, 27

SuperEnalotto: Jackpot in crescita

Passando al SuperEnalotto, l’estrazione del 11 gennaio 2024 è stata particolarmente eccitante con il jackpot che ha raggiunto i 43,6 milioni di euro. La combinazione vincente estratta è stata 69, 45, 77, 56, 73 e 59, con il numero Jolly 7 e il numero SuperStar 81. Questi numeri hanno tenuto i giocatori con il fiato sospeso, sperando di realizzare il sogno di una grande vincita.

Per quanto riguarda il 10eLotto, l’estrazione serale del 11 gennaio ha portato i seguenti numeri: 11, 12, 15, 21, 32, 33, 37, 40, 63, 65, 70, 72, 76, 78, 81, 82, 84, 87, 88 e 89. Il numero Oro è stato 87 e il Doppio Oro 87, 12. Questa combinazione ha offerto ulteriori possibilità di vincita per i giocatori.

Estrazioni lotto: le ultime vincite

Riguardo alle vincite precedenti, è interessante notare che nell’estrazione del SuperEnalotto del 9 gennaio, non sono stati registrati né “6” né “5+1”, ma 15 giocatori hanno portato a casa più di 11.200 euro ciascuno con un “5”. Per il Lotto, invece, l’estrazione precedente ha visto vincite importanti a La Spezia e a Taranto, rispettivamente di 124.750 euro e 62.250 euro.



