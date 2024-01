Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: numeri fortunati e montepremi

Martedì 9 gennaio 2024

Estrazioni del lotto di martedi, 9 gennaio 2024. Gli appassionati del gioco del Lotto hanno assistito a un altro emozionante turno. I numeri fortunati estratti su ogni ruota sono stati:

– Bari: 61, 48, 75, 54, 4

– Cagliari: 25, 67, 44, 28, 19

– Firenze: 74, 63, 15, 28, 4

– Genova: 40, 49, 68, 85, 19

– Milano: 44, 21, 72, 31, 60

– Napoli: 80, 47, 48, 22, 76

– Palermo: 81, 60, 25, 26, 40

– Roma: 57, 8, 70, 66, 68

– Torino: 31, 70, 44, 3, 18

– Venezia: 81, 18, 9, 37, 38

– Nazionale: 31, 62, 63, 19, 9

Per il 10eLotto, i numeri vincenti sono stati: 8, 18, 21, 25, 31, 40, 44, 47, 48, 49, 57, 60, 61, 63, 67, 70, 74, 75, 80, 81, con il numero Oro 61 e il Doppio Oro 61, 48.

SuperEnalotto: Jackpot in crescita

Nel SuperEnalotto, il jackpot continua a crescere, raggiungendo un montepremi di 42,8 milioni di euro per l’estrazione del 9 gennaio. La combinazione vincente è stata 23, 19, 83, 10, 39, 40, con il numero Jolly 73 e il numero Superstar 13. Nonostante la mancanza di un vincitore per il jackpot, ci sono state diverse vincite per i livelli inferiori di premi.

Estrazioni lotto: l’ultima grande vincita

L’ultima grande vincita registrata è stata a Rovigo il 16 novembre, con un fortunato giocatore che ha vinto oltre 85 milioni di euro.



