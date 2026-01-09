Etna, attività in aumento: chiusa la Mareneve verso il Rifugio Citelli

L'ordinanza è stata emessa per motivi di sicurezza

CATANIA – L’intensificazione dell’attività eruttiva dell’Etna ha spinto la Città Metropolitana di Catania a disporre la chiusura immediata della S.P. Trazzera Mareneve.

Il blocco totale riguarda il tratto che dall’intersezione con la S.P. 59/I conduce verso il Rifugio Citelli, dove da oggi vige il divieto assoluto di transito e sosta per veicoli e pedoni.

L’ordinanza, emessa per motivi di pubblica sicurezza e già comunicata a Prefettura e sindaci dei comuni pedemontani, resterà in vigore fino a nuova comunicazione, seguendo la naturale e dinamica evoluzione dei fenomeni vulcanici. La segnaletica di pericolo è già stata posizionata lungo l’arteria interessata.

L’accesso all’area rimane consentito esclusivamente al personale autorizzato: esperti dell’INGV, guide vulcanologiche, forze dell’ordine e soccorso alpino. Per tutti gli altri trasgressori sono previste le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.