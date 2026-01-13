L'ultima attività non ha impattato sull'aeroporto di Fontanarossa

CATANIA – Si è conclusa l’ultima spettacolare fase eruttiva dell’Etna che era cominciata il 24 dicembre scorso. Si era aperta con attività stromboliana ai crateri sommitali; a cui hanno fatto seguito nei giorni successivi fontane di lava e l’emissione di più colate nella desertica Valle del Bove.

Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo, di Catania. L’allerta per l’aviazione, il Vona, è tornato verde, il più basso livello di allarme su una scala di quattro.

L’ultima fase eruttiva dell’Etna non ha impattato sull’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Lo scalo è rimasto sempre pienamente operativo.