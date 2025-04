Etna, Ingv: “Attività stromboliana dal cratere di Sud-Est

Aeroporto operativo

CATANIA – Un’attività stromboliana è presente, dalle 19.05 circa, al cratere di Sud-Est dell’Etna. E’ quanto si osserva dal sistema di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Il modello previsionale indica che un eventuale nube eruttiva si disperderebbe in direzione Est-Sud-Est.

Etna, Ingv: “Attività stromboliana”

Dal punto di vista sismico l’ampiezza del tremore vulcanico a partire dalle 14 ha mostrato un continuo incremento raggiungendo alle 19 valori alti. L’andamento del tremore è compatibile con uno spostamento della sua sorgente verso il cratere di Sud-Est a una quota di circa 2.900 metri sul livello del mare.

Il conteggio e la localizzazione degli eventi infrasonici risultano poco attendibili a causa del forte vento presente nell’area sommitale. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative.

Il livello di allerta per il volo, il Vona, è salito ad arancione, ma l’attuale fase eruttiva dell’Etna, al momento, non impatta sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.