Etna, rientra l’allerta: il bollettino Ingv torna verde

Diminuzione del tremore vulcanico: buone notizie per l'aeroporto

CATANIA – Torna al livello più basso il bollettino di allerta per il volo (Vona) relativo all’attività dell’Etna. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha infatti declassato il livello da giallo a verde dopo il rientro dei parametri legati al tremore vulcanico.

Tremore vulcanico in diminuzione

Secondo quanto comunicato dall’Ingv di Catania, il cambio di livello è legato alla diminuzione del tremore vulcanico, indicatore dell’energia associata alla risalita del magma nei condotti interni dell’edificio vulcanico.

Nelle ore precedenti i valori avevano registrato alcune impennate su livelli medio-alti, motivo per cui era stato innalzato il bollettino a giallo. Successivamente i parametri sono però rientrati su valori bassi, determinando il ritorno al livello verde.

Nessun impatto sull’aeroporto

Le diverse fasi dell’attività eruttiva registrate nelle ultime ore non hanno comunque avuto alcun impatto sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, che ha continuato a funzionare regolarmente.