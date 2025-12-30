L'allarme era stato lanciato dal fratello: poi l'arrivo della bella notizia

CATANIA – Se erano perse le tracce sul versante Nord dell’Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze. Avventurta a lieto fine per un uomo che è stato recuperato, impaurito e infreddolito. Ma in buone condizioni.

Il soccorso e l’individuazione è stato effettuato dai volontari del soccorso alpino di Nicolosi, coaudiuvati dai Vigili del Fuoco e dai militari della Guardia di Finanza. Una sinergia che ha portato a buon fine l’esito della ricerca.

Sul posto hanno operato anche le squadre del nucleo Speleo alpino fluviale del Comando Provinciale e i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

L’allarme diramato dal fratello

L’allarme era stato lanciato dal fratello del disperso. Il turista era riuscito a trasmettere la propria posizione, consentendo l’attivazione delle operazioni di ricerca e soccorso.

Le condizioni operative sono state particolarmente impegnative a causa del buio, delle basse temperature e della presenza di neve e ghiaccio sull’area interessata.