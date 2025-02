Da giorni circolano foto e video di persone vicino alla lava

BELPASSO (CATANIA) – Da due giorni circolano sui social immagini di persone che sciano e scattano selfie vicino alla lava. Per questo il sindaco Carlo Caputo ha disposto il divieto di avvicinamento al fronte lavico, ricordano quanto sia pericoloso, mentre è in corso un’attività vulcanico.

Il provvedimento prevede, oltre al divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dal fronte lavico su tutto il territorio comunale, l’obbligo per le guide abilitate (ai sensi di legge) di sospendere immediatamente le escursioni in presenza di attività vulcanica, accompagnata o meno da ricadute di cenere o scorie.

“Uno spettacolo meraviglioso ma pericoloso”

“Ho ritenuto emanare un’ordinanza urgente volta soprattutto a garantire la sicurezza pubblica in relazione all’attività eruttiva sull’Etna – afferma il sindaco Caputo -. Il nostro vulcano ci sta certamente regalando uno spettacolo naturale meraviglioso; purtroppo, però, questa meraviglia può creare anche situazioni critiche nel caso in cui l’uomo sottovaluti i pericoli”.

“Ho visto molte foto e video di persone decisamente vicine al fronte, persino sciare – prosegue il sindaco -. Tutto molto suggestivo, eppure si possono esporre a rischi. Rischi che ci vengono spiegati dagli esperti, come per esempio quello per il quale la lava interagendo con la neve può immediatamente vaporizzarla e, con l’energia termica che si sviluppa, potrebbe lanciare brandelli o scorie in alto e con violenza”.