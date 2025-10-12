 Etna, soccorso un escursionista di Rimini con una gamba fratturata
Etna, soccorso un escursionista di Rimini con una gamba fratturata

I tecnici lo hanno trasportato in barella, poi con il fuoristrada
CATANIA
di
CATANIA – Una squadra del Soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuta sui monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna. Qui hanno dovuto prestare soccorso a un escursionista di Rimini. Secondo una prima diagnosi, l’uomo avrebbe riportato una sospetta frattura alla gamba destra.

Il ferito è stato raggiunto dai tecnici del soccorso alpino. Lo hanno immobilizzato e successivamente trasportato con barella portantina fino al mezzo fuoristrada. A quel punto è stato condotto al Rifugio Ragabo. Ad attenderlo qui c’era un’ambulanza del 118, per il trasferimento all’ospedale di Taormina. 

