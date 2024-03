Europe Direct Catania nelle scuole: le nuove generazioni al voto

Giuseppe Ursino: "Fase storica delicata"

CATANIA – Sensibilizzare le nuove generazioni al voto in vista delle prossime elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024: una missione importante, che lo Europe Direct Catania, l’antenna della Commissione Europea sul territorio etneo, sta portando avanti con convinzione.

Per farlo, l’EDCT ha organizzato una serie di incontri nelle scuole della provincia. Venerdì 22 marzo, il presidente Giuseppe Ursino ha dato il via al roadshow presso il liceo statale “Ettore Majorana” di San Giovanni La Punta (Catania).

Ursino: “Fondamentale coinvolgere i giovani”

Il presidente Ursino, dopo aver mostrato un video introduttivo e spiegato il funzionamento del Parlamento Europeo, ha dichiarato: “In questa fase storica così delicata, è fondamentale coinvolgere i giovani nei processi d’integrazione europea a partire dal prossimo voto europeo. Ringrazio la preside Maccarone sempre sensibile ai temi sociali e culturali“.

“Acquisire consapevolezza”

Ed è proprio Carmela Maccarone a sottolineare l’importanza dell’incontro: “Conoscere le opportunità che l’Europa oggi ha da offrire, per coloro che per la prima volta si avvicinano al voto, significa acquisire una maggior consapevolezza sui diritti e i doveri dei cittadini europei. Ci auspichiamo altre occasioni d’incontro con lo Europe Direct Catania“.

Modalità e opportunità

Lunedì 25 marzo è stata la volta di altre due scuole, I’istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente “Santo Asero” di Paternò e il liceo scientifico “Russo Giusti” di Belpasso. Anche in questo caso il team dello Europe Direct Catania ha fornito agli studenti preziose informazioni sulle istituzioni europee, sulle modalità di voto e sulle opportunità offerte dai programmi di finanziamento per i giovani come il Corpo Europeo di Solidarietà e l’Erasmus+.

All’incontro, quale componente dello steering committee dello Europe Direct Catania, ha relazionato l’ex preside dell’istituto d’istruzione superiore Marconi – Mangano di Catania, il dott. Egidio Pagano, che ha ricordato il valore dei programmi UE: «L’Europa è uno strumento utile non solo per lo sviluppo territoriale, ma anche personale, a patto però che la si conosca. Lo Europe Direct Catania è qui per aiutarvi in questo cammino di consapevolezza».

La preside Giuseppa Morsellino ha affermato: “La scuola ha il compito di veicolare la conoscenza per diventare cittadini liberi e informati e fare rete con altri soggetti, come il centro Europe Direct Catania, è una leva strategica“.

Portavoce del liceo scientifico “Russo Giusti” di Belpasso è stata la professoressa Patrizia Russo: “Gli studenti vedono i temi europei come qualcosa di distante e la scuola può fare tanto aprendosi ad iniziative come quella odierna“.

L’iniziativa dello EDCT di promuovere la cittadinanza europea attiva è sin dal 2008 la mission della ONG Osservatorio e-Medine che gestisce per conto della Commissione Europea il centro Europe Direct a Catania. Tutti gli studenti delle quinte superiori dei tre istituti hanno seguito con interesse le attività del roadshow.