Nel progetto del sindaco di Taormina anche l'animalista Enrico Rizzi

PALERMO – Dopo il capitano Ultimo, l’uomo che arrestò Totò Riina, un altro volto dell’antimafia per la lista Libertà di Cateno De Luca che punta a raggiungere la quota minima del 4% alle Europee: è quello di Piera Aiello, testimone di giustizia ed ex deputata eletta alla Camera con il Movimento cinque stelle.

La storia di Piera Aiello

La sua storia è legata a quella di Rita Atria, la giovane di Partanna che si tolse la vita dopo la strage di via D’Amelio dove morì Paolo Borsellino. Aiello era la moglie di Nicola Atria, fratello di Rita, ucciso davanti ai suoi occhi: dopo quell’episodio la donna decise di denunciare e raccontare ai magistrati tutto ciò che sapeva sulle vicende della mafia trapanese che vedevano protagonista la famiglia del marito. Aiello, eletta nel 2018 a Montecitorio dopo una campagna elettorale a volto coperto per motivi di sicurezza, dopo due anni lasciò la barca M5s in polemica per le scelte del movimento. Alle ultime Politiche la candidatura con Unione popolare di Luigi De Magistris, che però non ebbe fortuna per il mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale. Adesso l’approdo alla lista di De Luca e la candidatura nella Circoscrizione Sicilia-Sardegna, che dovrebbe essere ufficializzata oggi nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

Gli altri nomi in lista per le Europee

Il sindaco di Taormina – che recentemente ha accolto nel suo Sud chiama Nord anche l’imprenditore palermitano Giuseppe Piraino, che denunciò i suoi estorsori – presenterà anche gli altri compagni di viaggio che aderiscono al cartello politico ‘Libertà’ che lo vede capolista in tutte le circoscrizioni. Ultimo andrà in lista per l’Italia meridionale, mentre in Sicilia e Sardegna dovrebbe esserci anche Ismaele La Vardera, ex Iena ormai volto onnipresente della politica regionale dopo l’elezione all’Ars. Tra i candidati di ‘Libertà’ per un seggio a Bruxelles ci sarà anche l’animalista trapanese Enrico Rizzi, molto conosciuto sui social dove denuncia quotidianamente le violenze contro gli animali: il suo nome, però, potrebbe andare in campo nelle altre Circoscrizioni. Dalla Sardegna, infine, De Luca potrà contare su un nome proveniente dall’area che alle ultime lezioni regionali ha puntato sulla candidatura di Renato Soru.