Europee, De Luca (Libertà): “Contiamo di superare il 20% in Sicilia”

Il sindaco di Taormina fissa gli obiettivi elettorali

CATANIA – “La Sicilia giocherà un ruolo Importante: qui puntiamo a fondere la soglia del 20%. Un risultato che corrisponderà al raggiungimento della soglia del 4% a livello nazionale. Siamo abituati a certe sfide e fino ad oggi le abbiamo vinte, riuscendo a dare lezioni di libertà attacca in questo momento diciamo: ben sapremo replicare punto su punto”. Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà per le elezioni europee.

Oggi, dopo aver attraversato l’intera penisola, è rientrato in Sicilia il “Camper della libertà” e in una conferenza stampa, stamane, è stata ricostruita la storia della lista, lanciata il 2 marzo a Taormina e il cui simbolo è stato presentato il 6 aprile a Roma. “In un mese e mezzo ha raggiunto il 23% degli italiani, nonostante la censura dei media del sistema. Oggi – ha affermato De Luca – abbiamo un solo strumento: la nostra voce”.

Un passaggio De Luca lo dedica all’analisi dell’attuale situazione politica in Sicilia: “È vergognoso che il presidente Renato Schifani non assegni l’assessorato all’Agricoltura da oltre un mese perché aspetta il risultato elettorale. Noi diciamo basta a queste logiche partitiche. Dalla Sicilia ci aspettiamo un risultato eclatante. La partita importante per noi si gioca soprattutto qui. Partiamo da un motto che facciamo nostro ricordando la canzone Malarazza: ‘Ti lamenti, chi ti lamenti, pigghia lu bastuni e tira fora li denti’. E lu bastuni è la matita. Con quella matita dobbiamo determinare il cambiamento”.