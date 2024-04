Europee, il M5s presenta la sua lista: “Si alza l’asticella della legalità”

Di Paola: "Una inchiesta alla settimana, cittadini stanchi"

PALERMO – “Siamo l’unico partito in Italia che fa scegliere i candidati ai cittadini. Stiamo cercando di alzare con i nostri candidati l’asticella di legalità e moralità che in questa fase si sta abbassando”. Così il responsabile del M5s in Sicilia, Nuccio Di Paola, presentando a Palazzo dei Normanni i candidati nella circoscrizione Isole alle Europee.

“Una indagine alla settimana”

“C’è una indagine per corruzione ogni settimana, gli italiani sono ormai stanchi e per questo temiamo un alto astensionismo”, ha aggiunto Di Paola. “Noi vogliamo lanciare un segnale forte al FdI e alla Meloni che non fanno nulla per il Mezzogiorno – ha concluso -, l’unica soluzione che propongono è la propaganda del Ponte che si sbriciolerà dopo le Europee. Poi con l’autonomia differenziata vogliono dare l’ultima mazzata alla Sicilia”.

I nomi del M5s per le Europee

I nomi presentati oggi all’Ars sono quelli che hanno superato il vaglio del voto online, ai quali si sono aggiunte due scelte fatte direttamente dal leader M5s Giuseppe Conte: Giuseppe Antoci e Cinzia Pilo.