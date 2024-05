Europee, Minardo (Lega): “Il post voto si giocherà sempre più al centro”

"Con Salvini, avviati percorsi con Udc e liberali"

CATANIA – “Le liste della Lega sono altamente competitive perché valorizzano militanza e apertura ai contributi di società civile e forze politiche affini”. Lo afferma il deputato Nino Minardo, presidente della commissione Difesa della Camera.

“Anche in Sicilia – aggiunge Minardo – abbiamo messo in campo una bella lista che rappresenta l’impegno della Lega nelle istituzioni e sui territori, ci sono la capolista e amica Annalisa Tardino, gli amici Nino Germanà al Senato e Mimmo Turano alla Regione, Ester Bonafede e Raffaele Stancanelli. Abbiamo le premesse per contribuire a un buon risultato nazionale”.

Per il presidente della commissione Difesa la partita del post europee “si giocherà sempre più al centro”.

“Adesso – osserva Minardo – il centro è piuttosto caotico, ma i risultati elettorali delle europee faranno un po’ di ordine e bisognerà essere pronti. Con Matteo Salvini abbiamo avviato già importanti percorsi con l’Udc ei liberali, però è indispensabile che il centro non venga percepito come una palude immobile Serve – chiosa Minardo – rinnovamento e dinamismo, meno cacicchi ed eterni ritorni e più spazio a forze nuove, soprattutto al Sud e in Sicilia dove serve maggiore serietà e troppo spesso vengono riproposti vecchi protagonisti e copioni già conosciuti”.