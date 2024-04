L'annuncio sui social

PALERMO – L’ex assessore alla Sanità della Regione Siciliana, Ruggero Razza, in campo per le elezioni europee. Lo ha annunciato lo stesso Razza in un video rivolto ai propri follower su Facebook.

“Sarà una entusiasmante campagna elettorale”

“Ho dato la mia disponibilità a candidarmi alle elezioni europee nella lista di Fratelli d’Italia – le parole dell’ex assessore alla Salute, fedelissimo del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci -. Nei prossimi giorni affronteremo tutti i temi di una entusiasmante campagna elettorale, breve di durata ma straordinariamente importante per ciò che rappresenta”.