Europee, Tamajo annuncia la candidatura: “Facciamo sentire la voce”

"Non m sono mai tirato indietro verso nuove sfide"

PALERMO – “Il mio partito, Forza Italia e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, mi hanno chiesto di correre per una nuova campagna elettorale. Chi mi conosce, sa, che nella mia vita non mi sono mai tirato indietro verso nuove sfide“. A dichiararlo è Edy Tamajo, assessore regionale alle attività produttive e, adesso, candidato alle prossime elezioni europee.

“Sono candidato alle prossime elezioni europee nel collegio di Sicilia e Sardegna che si terranno l’8 e il 9 di giugno 2024. Ho bisogno dell’aiuto di tutti voi. Sardi e siciliani che hanno a cuore la loro Terra. Abbiamo l’esigenza di far sentire la nostra voce. Bisogna promuovere un nuovo dibattito in vista di una profonda riforma dell’Unione, al fine di rispondere alle numerose istanze che arrivano dalle nostre Isole. La distanza tra istituzioni e cittadini, unita alla difficoltà di trasmettere un messaggio chiaro sui benefici dell’integrazione europea ha liberato un binario su cui corre demagogia e nazionalismo. Non siamo disposti ad assistere inerti – ha concluso Tamajo -. Noi corriamo per una Europa basata sulla solidarietà, sulla fratellanza, sulla conoscenza, lo studio, la fiducia reciproca, ma soprattutto, la libertà”.