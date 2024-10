Eurospin assume in Sicilia: requisiti e domanda

Eurospin, uno dei principali leader della grande distribuzione organizzata (GDO) in Italia, continua la sua crescita e assume in Sicilia, offrendo nuove opportunità di lavoro in diverse località dell’Isola. L’azienda, fondata nel 1993, ha consolidato la propria posizione con oltre 1300 punti vendita in Italia, Slovenia, Croazia e Malta, un fatturato che supera i 10 miliardi di euro e un organico composto da più di 22.000 dipendenti.

Questo nuovo piano di espansione riflette la volontà di Eurospin di investire non solo nella qualità e convenienza dei propri prodotti, ma anche nella valorizzazione del potenziale umano, promuovendo la crescita professionale dei propri collaboratori.

In particolare, sono aperte nuove posizioni per diversi ruoli in varie province siciliane, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza capillare dell’azienda sul territorio.

Addetti Vendita – Nissoria (EN)

Eurospin Sicilia S.p.A. assume addetti vendita per il punto vendita di Nissoria, in provincia di Enna. Le risorse selezionate avranno il compito di fornire assistenza ai clienti, gestire le operazioni di cassa, organizzare la merce sugli scaffali e mantenere l’ordine del punto vendita. I candidati ideali devono dimostrare affidabilità, flessibilità e capacità di adattamento, con la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. La residenza nelle vicinanze del punto vendita e il possesso di patente e mezzo proprio sono requisiti indispensabili. Precedenti esperienze nel settore della GDO o nell’ambito alimentare costituiscono un valore aggiunto.

Eurospin assume in Sicilia addetti al Reparto Macelleria – Palma di Montechiaro (AG)

Per il punto vendita di Palma di Montechiaro, Eurospin assume addetti al reparto macelleria. Le mansioni principali includono il taglio e la lavorazione delle carni, il confezionamento dei prodotti e la sanificazione delle attrezzature, seguendo rigorosamente le procedure HACCP. È richiesta una conoscenza approfondita delle diverse tipologie di carne e delle tecniche di lavorazione, oltre all’abilità nell’utilizzo degli strumenti del mestiere. La posizione è part-time (30 ore settimanali) e richiede flessibilità e serietà.

Addetti al Banco Gastronomia – Caltanissetta

Nel punto vendita di Caltanissetta, Eurospin è alla ricerca di addetti al banco gastronomia. Il ruolo prevede la preparazione e la vendita di prodotti tipici locali, come formaggi e salumi, la pulizia delle attrezzature e l’organizzazione della merce esposta. I candidati devono possedere ottime capacità relazionali e conoscenza dei prodotti, con preferenza per chi ha maturato esperienza pregressa nel settore. La flessibilità e la disponibilità a lavorare su turni sono fondamentali.

Addetti al Banco Salumeria – Siracusa

Eurospin assume in Sicilia anche al banco salumeria nella provincia di Siracusa. Il candidato ideale deve avere esperienza nel settore, dimostrando competenza nella vendita assistita e nella preparazione dei prodotti, sempre nel rispetto delle norme igieniche. La disponibilità a lavorare nei giorni festivi e su turni è essenziale per ricoprire questo ruolo.

Eurospin assume addetti al Banco Macelleria – Terrasini (PA)

Infine, per il punto vendita di Terrasini, Eurospin cerca addetti al banco macelleria. Le risorse selezionate seguiranno un periodo di formazione presso il punto vendita di Campofelice di Roccella per acquisire le competenze necessarie per il taglio e la lavorazione delle carni. Le responsabilità includono anche il confezionamento, l’esposizione e la pulizia delle attrezzature. La posizione è disponibile sia a tempo pieno che part-time.

Come Candidarsi

Tutti i candidati interessati alle posizioni aperte possono consultare il sito ufficiale di Eurospin, dove è possibile compilare il form per la candidatura online. L’azienda offre un ambiente dinamico e in crescita, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo professionale e valorizzare i talenti locali, contribuendo alla creazione di nuove opportunità lavorative in Sicilia.

TUTTI I CONCORSI E LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE