Evan Delogu, il dolore del padre: “Non vedo l’ora di raggiungerti”

Walter Delogu venderà la moto del figlio: "Non riesco più a guardarla"

“Vi dico chi era mio figlio”: all’indomani del tragico incidente in moto in cui ha perso la vita il 18enne Evan Delogu, fratello della conduttrice Andrea Delogu, il padre Walter esprime tutto il suo dolore attraverso un post condiviso sul suo profilo Facebook.

“Faceva le serali, studiava Alberghiero – dice a proposito del figlio scomparso prematuramente – di mattina si allenava in palestra, poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro…quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po’. Ha da sempre lavorato in estate da Massimo al bagno 75 e mai ci ha chiesto un euro, si comprava tutto lui col suo stipendio, pure quella maledetta moto”.

Walter Delogu è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla serie Netflix “SanPa”, dedicata alla comunità di San Patrignano. In quel contesto, assunse il ruolo di autista e stretto collaboratore di Vincenzo Muccioli, il carismatico fondatore della comunità in cui lui stesso entrò per disintossicarsi dalla droga. Qui conobbe Titti Peverelli, che divenne poi sua moglie e madre della conduttrice Andrea Delogu. Quest’ultima, nata nel 1982, trascorse parte della sua infanzia proprio a San Patrignano.

Il padre di Evan Delogu: “Venderò la moto”

All’inizio degli anni Novanta, Walter Delogu decise di lasciare la comunità insieme alla sua famiglia. Si trasferì a Milano, dove visse per alcuni anni, prima di stabilirsi definitivamente a Rimini. Qui intraprese una nuova fase della sua vita, lavorando come operatore sanitario del 118. La sua vocazione, tuttavia, è andata ben oltre il lavoro. Delogu è diventato infatti un appassionato formatore, impegnato in incontri con studenti, associazioni e realtà sociali di tutta Italia. Attraverso la testimonianza diretta della sua vita, racconta i pericoli e le conseguenze delle dipendenze.

Il figlio Evan, scomparso a 18 anni nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, lo supportava in questa attività. “Mi traduceva dall’ inglese articoli di nuove droghe pericolose, che servivano a me alle conferenze che faccio nelle scuole per prevenire disgrazie di questa maledizione – racconta Walter Delogu su Facebook – Non beveva, non fumava e a volte lo prendevo in giro, dicendogli o che era un talebano o un angelo…Ho capito ieri chi eri tu … Un angelo … Amore mio perché ci hai lasciato, ci sarà un motivo, fammelo sapere presto ti prego .. ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo metto a posto… ti abbraccia la mamma e tua sorella”.

“La tua amata moto la farò aggiustare e la venderò – fa sapere Walter Delogu – so quanto impegno e soldi ci hai messo in quel bolide (come lo chiamavi tu ), quindi non la farò demolire. Scusami, ma non riuscirei più a vederla o guidarla … La tua macchina arriverà venerdì, venderemo la nostra e terremo la tua per sempre … A presto amore, tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme, come sempre”. “E ora ti mando un bacio con la mamma e la tua amata sorellina, come la chiamavi tu, lassù in paradiso fatti valere …”, conclude.

Evan Delogu

Andrea Delogu, come ha saputo della morte del fratello

“Il destino che avrebbe dovuto colpire me, ha preso te – aggiunge Walter Delogu in un altro post – non me lo so spiegare…il dono che mi hai fatto è che non temo più la morte, non vedo l’ora di raggiungerti”. I funerali di Evan Delogu si svolgeranno venerdì 31 ottobre, alle 15, al cimitero di Bellaria. Da quando si è diffusa la notizia del terribile incidente in cui ha perso la vita l’amato fratello, Andrea Delogu si è trincerata dietro il silenzio.

Stando a quanto riporta il “Corriere della Sera”, la conduttrice sarebbe stata informata della scomparsa di Evan mentre si stava recando in macchina alle prove di “Ballando con le stelle”, il dancing show di Rai1 al quale partecipa come concorrente. Sono tantissimi gli amici e i colleghi che in queste ore si stanno stringendo attorno alla conduttrice e alla sua famiglia. “Mio fratello è il più bello del mondo”, scriveva Andrea Delogu su Instagram lo scorso settembre.