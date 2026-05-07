L'operazione della guardia di finanza

VITTORIA – Un immobile del valore stimato in circa 300mila euro è stato sequestrato dalla guardia di finanza a un imprenditore di Vittoria ritenuto autore di “una rilevante evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché autore commissione di reati fiscali, per l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nonché per la presentazione infedele della dichiarazione”.

Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania su richiesta della Procura di Ragusa, finalizzato alla confisca, ha valutato la “correlazione temporale tra la pericolosità sociale e gli incrementi patrimoniali dell’indagato e del suo nucleo familiare, quantificati in circa 300.000 euro, risultati incompatibili e non giustificabili con i redditi dichiarati nel medesimo periodo”.