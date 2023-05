Evasione fiscale, ecco le regioni italiane dove si evade di più

Il report della Cgia di Mestre basato sul gettito del 2020

ROMA – Un rapporto della Cgia di Mestre, basato sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istat relativi al 2020, cristallizza la situazione regione per regione per quanto riguarda l’evasione. Emergono importati differenze territoriali: ecco quali sono le zone più virtuose e quelle in cui il fenomeno è più preoccupante.

In Italia il mancato gettito fiscale è di circa 90 miliardi di euro. In pratica per ogni 100 euro incassati ne vengono evasi 13,2. Questi dati sono riferiti al 2020, da considerare che è l’anno della pandemia. La differenza tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle amministrazioni fiscali e quelle che si incasserebbero in un regime di perfetto adempimento è sceso a 89,8 miliardi di euro. In maggior parte, circa 78,9 miliardi, si tratta di somme attribuibili al mancato gettito tributario mentre i restanti 10,8 miliardi sono di evasione contributiva. Ogni 100 euro di gettito fiscale incassato, in Calabria ne vengono evasi 21,3 per un totale di 2,7 miliardi di euro. È la regione italiana con i dati più drammatici, seguita da Campania (20 euro evasi ogni 100 incassati per un totale di oltre 8,4 miliardi di euro di evasione) e Puglia, dove la perdita è di 19,2 euro ogni 100. Seguono in classifica la Sicilia (19 euro evasi ogni 100 incassati), la Sardegna (17, 8 euro ogni 100) e al sesto posto il Molise, dove vengono evasi 17,4 ogni 100 per un totale di 440 milioni di euro. Le cifre del Sud sono quasi il doppio delle regioni del Nord. Le più virtuose sono il Friuli Venezia Giulia (10,6 euro evasi ogni 100), la Provincia di Trento (10,2 euro) e la Lombardia (9,5 euro). In testa, tra i territori più “fedeli” al fisco si trova la Provincia di Bolzano con un’evasione di 9,3 euro ogni 100 incassati.

Secondo i dati della Cgia di Mestre, nel 2022 il fisco ha recuperato dalla lotta all’evasione una cifra record, cioè 68,9 miliardi in più di entrate tributarie e contributive, sono stati recuperati in un anno 20,2 miliardi di evasione e fermato 9,5 miliardi di frodi. Nella prima parte del 2023 il trend positivo è proseguito. Nel primo trimestre di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2022, le entrate tributarie e contributive sono cresciute complessivamente di 4,7 miliardi di euro (+2,7%)