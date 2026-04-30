PALERMO – La cultura classica delle rappresentazioni al teatro greco di Siracusa, il jazz e l’impegno sociale: sono queste le caratteristiche degli eventi principali previsti per oggi, giovedì 30 aprile 2026, in Sicilia.
A Valledolmo le Giornate dell’Agricoltura
A Valledolmo, in provincia di Palermo, si terrà la 26esima edizione delle ‘Giornate dell’Agricoltura’. L’iniziativa si protrarrà fino al 3 maggio.
Le rappresentazioni classiche di Siracusa
A Siracusa la Fondazione Inda presenta la 61esima stagione delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco. Si tratta del piatto forte degli eventi di oggi in Sicilia. L’appuntamento è per le 10:30. Sempre allo stesso orario, a Pachino, nella stessa provincia aretusea, l’associazione Meter presenta il dossier ‘Fragili Voci’.
A Mazara del Vallo si ricorda don Meli
L’impegno per la legalità è protagonista a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. All1 7, al seminario vescovile, si terrà l’iniziativa ‘Ti ho amato’, in ricordo di don Baldassare Meli. Interverranno: don Luigi Ciotti, presidente di Libera, suor Luisa Bonforte, don Gioacchino Arena, vicario generale, Vincenzo Pugliese, referente del presidio Libera di Castelvetrano.
Eventi in Sicilia, jazz protagonista a Catania
Alle 18, a Catania, presso il Monk Jazz Club, l’International Jazz Day con le performance live del pianista Daniele Salamone, degli studenti di jazz del Conservatorio e del trio del sassofonista Sebastiano Ragusa.
Taormina, concerto di Gilda Buttà
A Taormina, alle 18:30, in corso Umberto, parata della Size 46 Street Band. Alle 21, al Palazzo dei Congressi, la pianista siciliana Gilda Buttà eseguirà il concerto di Colonia di Keith Jarrett. Sarà l’appuntamento che chiuderà l’agenda degli eventi in Sicilia per giovedì 30 aprile 2026.