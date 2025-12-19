Eventi sportivi natalizi a Palermo, Milazzo: “Revocare il bando”

"Spreco di risorse che potrebbero essere utilizzate per il miglioramento degli edifici scolastici"

PALERMO – “In qualità di presidente della Commissione Bilancio, desidero esprimere la mia posizione riguardo al bando recentemente approvato per gli eventi sportivi natalizi. Dopo un’attenta analisi, ritengo che questa iniziativa rappresenti uno spreco di risorse economiche, soprattutto in un periodo in cui è fondamentale ottimizzare i nostri investimenti”, a dichiararlo è Giuseppe Milazzo, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Palermo e presidente della commissione bilancio.

“Le risorse destinate a questo bando – aggiunge Milazzo – potrebbero essere più efficacemente utilizzate per il miglioramento degli edifici scolastici, garantendo così un ambiente di apprendimento migliore per i nostri giovani. Sarebbe anche opportuno considerare il finanziamento di iniziative di promozione sportiva da parte della federazione, che potrebbero favorire la crescita e lo sviluppo dello sport a livello locale. Pertanto, chiedo formalmente di revocare il bando sugli eventi sportivi natalizi e di reindirizzare queste risorse verso interventi che abbiano un impatto più duraturo e significativo per la nostra città”.