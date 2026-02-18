Ex Chimica Arenella, definiti i criteri per le proposte sul recupero

Seconda fase del bando internazionale per il quale sono stati selezionati 4 team

PALERMO – Entra nel vivo la seconda fase del bando internazionale “Reinventing Cities”, promosso dalla rete globale C40 Cities in collaborazione con il Comune di Palermo e l’Agenzia del Demanio, dedicato alla riqualificazione dell’area Ex Chimica Arenella. Con l’approvazione dell’Addendum al regolamento – si legge in una nota dell’assessorato alla Rigenerazione -, l’amministrazione comunale definisce modalità, requisiti e criteri per la presentazione delle proposte finali da parte dei quattro team selezionati al termine della prima fase con l’obiettivo di dotarsi di progetti urbani resilienti, innovativi e a zero emissioni per ridare futuro a uno dei siti strategici della costa nord di Palermo.

“Con l’avvio della seconda fase del bando compiamo un passo concreto verso la rigenerazione di un’area simbolica della nostra costa – dice il sindaco Roberto Lagalla -. L’Ex Chimica Arenella può diventare un laboratorio internazionale di innovazione urbana, capace di attrarre investimenti e competenze e di restituire ai cittadini un luogo rigenerato, sostenibile e aperto alla città. Questo percorso conferma la volontà dell’amministrazione di guidare Palermo verso un modello di sviluppo responsabile, attento all’ambiente e alle nuove economie urbane. Con Reinventing Cities, Palermo rafforza il proprio impegno nella rigenerazione urbana sostenibile e nella costruzione di una città più resiliente, inclusiva e orientata al futuro, valorizzando uno dei luoghi più significativi del waterfront cittadino attraverso un processo aperto all’innovazione internazionale e al coinvolgimento della comunità locale. Ringrazio il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, che, nell’ambito del “piano città” ha contribuito concretamente all’emanazione e alla promozione del bando”.