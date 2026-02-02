Ex concorrente di “The Voice” muore a 26 anni: morsa da due serpenti mentre dormiva

"Non riusciva a parlare, faceva dei gesti con le mani. Faceva fatica a respirare"

La cantante africana Ifunanya Nwangene, nota per aver partecipato a “The Voice Nigeria”, è morta dopo essere stata morsa da un serpente mentre dormiva. Aveva 26 anni.

“Con il cuore colmo di dolore, annunciamo la scomparsa di Ifunanya Nwangene Nanyah”, ha comunicato su Facebook Sam Ezugwu, co-fondatore e direttore musicale dell’Amemuso Choir, dove cantava la vittima.

Descritta come una “stella nascente” e conosciuta su YouTube come “Nanyah”, Ifunanya Nwangene era “sul punto di condividere il suo incredibile talento con il mondo”.

Muore ex concorrente di “The Voice”, il racconto

Un’amica ha raccontato a BBC Africa che la 26enne stava dormendo nel suo appartamento nella capitale nigeriana Abuja quando è stata svegliata da un dolore alla gamba.

La giovane cantante si è precipitata in una clinica locale che però non disponeva di siero antiveleno per curare il morso, prima di essere trasferita in ospedale.

“Mentre cercavano di stabilizzarla, non riusciva a parlare ma faceva dei gesti con le mani. Faceva fatica a respirare”, ha dichiarato Ezugwu all’emittente.

L’accusa: “Avevano solo un antidoto su due”

Secondo quanto riferito, l’ospedale disponeva di una sola delle due dosi di antiveleno necessarie e Sam Ezugwu è uscito alla ricerca della seconda. Ifunanya Nwangene è stata dichiarata morta prima del suo ritorno.

L’ospedale ha smentito la mancanza dell’antidoto, definendo “infondate” le dichiarazioni diffuse alla stampa.

Muore ex concorrente di “The Voice”, trovati due serpenti

Gli addetti al controllo degli animali sono stati inviati nell’appartamento dell’ex concorrente di “The Voice Nigeria” e hanno catturato due serpenti trovati all’interno. Una persona avrebbe gridato “è un cobra” mentre i serpenti venivano rimossi dall’abitazione della cantante.

Ifunanya Nwangene era apparsa nella terza stagione di “The Voice Nigeria”. Durante l’audizione, aveva eseguito “Take A Bow” di Rihanna. La potente interpretazione era stata accolta molto bene, spingendo due giudici a girare le loro sedie.

“Una vera artista che ha lasciato un segno insostituibile”

Ifunanya Nwangene aveva scelto di gareggiare nella squadra della cantante nigeriana Waje ed era arrivata alla fase dei knockout prima di essere eliminata. La cantante stava pianificando il suo primo concerto da solista e aveva anticipato un progetto imminente con il collega artista nigeriano Tbrass.

Il trombettista le ha reso omaggio dopo la sua morte.

“Il dolore di dire addio a qualcuno la cui voce ed energia hanno portato gioia, ispirazione e persino guarigione a molti è enorme – ha scritto su Instagram – Dalla sua voce unica, alle storie raccontate attraverso le canzoni, fino al modo in cui rappresentava la nostra cultura e le nostre lotte, Nanya era una vera artista che ha lasciato un segno insostituibile”.

