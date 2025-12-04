Ex Pip, intesa Ars-governo: tavolo tecnico per l’aumento delle ore

Il nodo affrontato in commissione Bilancio

PALERMO – Passo avanti importante in commissione Bilancio dell’Ars per i quasi duemila ex Pip. C’è l’impegno del governo regionale di istituire un tavolo tecnico con tutti i capigruppo del Parlamento siciliano, per l’aumento delle ore di lavoro. Ne dà notizia la deputata di Noi moderati Marianna Caronia, che ha partecipato ai lavori della commissione Bilancio sul testo della Finanziaria. “Un risultato che rappresenta un atto di responsabilità nei confronti di migliaia di lavoratori che da anni attendono un riconoscimento concreto del loro impegno”, spiega Caronia.

Giambona: Con 800 euro non si vive dignitosamente”

“La stabilizzazione degli ex Pip dopo oltre vent’anni è un risultato importante ma diciamolo con chiarezza: oggi questi lavoratori, con il monte ore previsto, portano a casa poco più di 800 euro al mese”, ricorda il deputato del Pd Mario Giambona. “Una cifra che non consente a nessuno di vivere dignitosamente, soprattutto a chi ha una famiglia da mantenere”, prosegue il dem. “La commissione Bilancio ha riconosciuto la necessità di intervenire e, con il benestare dell’assessore Dagnino – ancora Giambona -, è stato assunto un impegno formale a individuare soluzioni che migliorino le condizioni economiche dei lavoratori. Si tratta di un passaggio significativo”.

La protesta fuori Palazzo dei Normanni

E mentre era in la riunione della commissione Bilancio dell’Ars, fuori, in piazza del Parlamento, andava in scena il sit-in organizzato dai sindacati. “Una protesta legittima, perché la stabilizzazione non risolve automaticamente tutti i problemi”, conclude Giambona.