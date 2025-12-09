Ex Pip, si alza la protesta: “Pronti a scendere in piazza”

I sindacati: "Serve un atto di responsabilità"

PALERMO – “Mentre aspettavamo l’avvio del tavolo tecnico per trovare soluzioni per il personale Ex Pip, sono arrivate notizie sconfortanti” dichiarano i sindacalisti di FP Cgil Cisl FP Sadirs/Ursas Ugil Uil.

“Serve atto di responsabilità”

“Serve un atto di responsabilità nei confronti di migliaia di lavoratori che da anni attendono un riconoscimento concreto del loro impegno, e’ impensabile ricevere, al termime del vertice di maggioranza tenutosi sul tema, proposte che prevedano un aumento di appena due ore a settimana che mettono anche a rischio il cd. “Bonus Renzi” per chi ha retribuzioni al di sotto della soglia della povertà con appena 800 euro al mese”, proseguono i sindacalisti.

“Corteo l’11 dicembre”

“Per queste ragioni siamo costretti ad alzare la protesta e a proclamare un corteo per giovedì 11 dicembre con partenza alle ore 12 dalla Prefettura dia Via Cavour e arrivo a Palazzo D’Orleans sede della Presidenza della Regione Siciliana”, concludono i sindacalisti.