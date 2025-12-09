 Ex Pip, si alza la protesta: "Serve un atto responsabilità"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ex Pip, si alza la protesta: “Pronti a scendere in piazza”

I sindacati: "Serve un atto di responsabilità"
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – “Mentre aspettavamo l’avvio del tavolo tecnico per trovare soluzioni per il personale Ex Pip, sono arrivate notizie sconfortanti” dichiarano i sindacalisti di FP Cgil Cisl FP Sadirs/Ursas Ugil Uil.

“Serve atto di responsabilità”

“Serve un atto di responsabilità nei confronti di migliaia di lavoratori che da anni attendono un riconoscimento concreto del loro impegno, e’ impensabile ricevere, al termime del vertice di maggioranza tenutosi sul tema, proposte che prevedano un aumento di appena due ore a settimana che mettono anche a rischio il cd. “Bonus Renzi” per chi ha retribuzioni al di sotto della soglia della povertà con appena 800 euro al mese”, proseguono i sindacalisti.

“Corteo l’11 dicembre”

“Per queste ragioni siamo costretti ad alzare la protesta e a proclamare un corteo per giovedì 11 dicembre con partenza alle ore 12 dalla Prefettura dia Via Cavour e arrivo a Palazzo D’Orleans sede della Presidenza della Regione Siciliana”, concludono i sindacalisti.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI