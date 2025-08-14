Fabio Concato annuncia: “Ho un tumore”

A metà luglio, il cantautore aveva annullato tutti i concerti

Fabio Concato ha un tumore. È stato lui stesso ad annunciarlo via social nel pomeriggio di giovedì 14 agosto. A metà luglio, il cantautore milanese aveva annullato all’improvviso tutti i concerti estivi. Il suo staff aveva parlato di “motivi di salute e accertamenti medici”.

“Cari amici – ha scritto oggi Fabio Concato su Instagram – desidero dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore”.

Il 72enne ha già iniziato le terapie. “Mi sto curando con molta fiducia e sono molto tranquillo – ha svelato – Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito”.

“Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi aggiorno”, ha concluso.

Fabio Concato colpito da un tumore, i messaggi social

Tantissimi i colleghi che si sono stretti attorno a lui per manifestargli la loro vicinanza. “Ti abbraccio fortissimo”, ha scritto Fiordaliso. “Forza Fabio. Forza forza forza. Un grande abbraccio”, ha commentato Paolo Belli. Tra i messaggi anche quelli di Mietta, Carlo Conti, Nek, Niccolò Fabi e Stefano Fresi.

La carriera

Fabio Concato, nome d’arte di Fabio Piccaluga, è un cantautore milanese nato nel 1953, tra le voci più raffinate e riconoscibili della musica italiana. Figlio di un pianista jazz e di una cantante, cresce immerso nella musica e debutta negli anni ’70 con il gruppo cabarettistico-musicale I mormoranti.

La svolta arriva nel 1977 con l’album “Storie di sempre”, che contiene il brano “Una giornata uggiosa”, e soprattutto negli anni ’80 con canzoni divenute veri classici come “Domenica bestiale”, “Fiore di maggio” e “Guido piano”.

Il suo stile, caratterizzato da melodie eleganti e testi intimi, spesso autobiografici, lo ha reso un autore amatissimo da più generazioni. Nel corso della carriera ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, continuando a pubblicare dischi e a esibirsi dal vivo, mantenendo una cifra artistica sobria e poetica, lontana dalle mode passeggere.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA