Lutto nell’avvocatura catanese, morto Fabio Florio

I funerali verranno celebrati domani, il cordoglio di colleghi e amici

CATANIA – Avvocatura catanese in lutto per la morte dell’avvocato Fabio Florio, in passato presidente dell’Ordine degli avvocati di Catania e poi Consigliere nazionale forense. Ad annunciare la morte di Florio è il Consiglio dell’Ordine con un post su Facebook, e sullo stesso social sono numerosi i messaggi di cordoglio di colleghi e conoscenti. I funerali domani, 30 marzo.

Fabio Florio: il ricordo del Consiglio

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania partecipa la scomparsa dell’Avvocato Fabio Florio – si legge su Facebook – Indimenticabile Presidente e poi Consigliere Nazionale Forense, per tanti anni simbolo del nostro Foro, nel quale rimarrà indelebile il suo indiscusso tratto di garbo ed eleganza istituzionale frutto dell’amore per la nostra professione.

Alla moglie, ai figli ed ai suoi cari tutti la vicinanza e l’affetto di tutta la famiglia forense catanese.

Il funerale sarà celebrato domani, 30 marzo, alle ore 15:30 presso la Chiesa di Cristo Re”.