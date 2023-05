Fair Play all’Ars, La Vardera ad Aricò: “Brilla di luce propria…” VIDEO

Nel corso della seduta

1' DI LETTURA

PALERMO – Fair Play all’Ars. Non accade spesso che nel corso di una seduta dell’Assemblea regionale siciliana un esponente dell’opposizione elogi pubblicamente un membro del governo. Oggi è accaduto e così il deputato di Sud chiama nord, Ismaele La Vardera, nel corso di un intervento rivolto all’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò circa le problematiche inerenti la viabilità delle Madonie e le condizioni dissestate della strada provinciale 37 che porta da Gibilrossa a Belmonte Mezzagno, ha rivolto i suoi complimenti all’esponente del governo.

La Vardera aveva ricevuto in tempo reale le risposte da Aricò, nonostante queste non fossero neanche previste per oggi. “Complimenti all’assessore Aricò che brilla di luce propria, sempre presente in aula nonostante non sia stato convocato…”, le parole della ex Iena.