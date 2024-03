Falcone a Roma, dialogo sulle norme del Collegato a rischio impugnativa

L'assessore: "Solo due gli articoli della Finanziaria impugnati"

PALERMO – È in corso al Mef l’approfondimento di alcune norme del collegato alla finanziaria regionale che presenterebbero profili per essere impugnate. Allo screening è presente l’assessore all’Economia Marco Falcone per la verifica con i tecnici del ministero.

Falcone: “Dialogo sul Collegato”

Ieri sera il CdM ha impugnato due articoli della legge di stabilità regionale: la trasformazione del Cefpas in ente del sistema sanitario e gli aumenti per i regionali. “Non c’è alcun problema per la legge di stabilità regionale, sono soltanto due le norme impugnate dal Consiglio dei ministri e sono di natura marginale – dice l’assessore Falcone -. L’impianto rimane in piedi, anzi quest’anno siamo particolarmente soddisfatti perché il Mef ha apprezzato l’impianto che il Parlamento assieme al governo Schifani ha voluto dare alla legge di stabilità”. Per quanto riguarda il collegato “da oggi apriremo un confronto col Mef per capire le norme che andranno salvate e quelle su cui invece dovremo soprassedere e le rinvieremo ad altro viatico legislativo”.