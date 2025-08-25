Falcone, nuova bordata: “Nel partito siciliano finora nessun confronto”

"No alle rendite di posizione"

PALERMO – “Lo svolgimento del congresso regionale sarà un passaggio storico per FI in Sicilia, una novità che ha già fatto nascere una salutare dialettica nel partito. Purtroppo, finora, non vi sono state occasioni, né sedi idonee al confronto sul futuro di FI in Sicilia e della Sicilia in generale. Infatti, quando le questioni politiche vengono interpretate attraverso le lenti dei rapporti personali, ecco che si cade nell’autoreferenzialità. Gli eventuali risultati positivi del partito e del governo regionale diventano più l’autocompiacimento di qualcuno che un patrimonio comune”. Lo afferma l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone.

“Le buone percentuali di FI in Sicilia, dovute anche all’apporto esterno di altri partiti – aggiunge l’azzurro – non siano il paravento utile a qualcuno per difendere la propria rendita di posizione. Mi auguro che tutti comprendano che il congresso deve servire a rafforzare il nostro partito, non ad allontanare gli elettori. Al contrario, occorre lavorare per costruire un grande sforzo corale che renda Forza Italia un punto di riferimento saldo, compatto e autorevole all’interno della coalizione di centrodestra. Questo è l’insegnamento che ci ha lasciato Berlusconi, ed è il compito che abbiamo davanti”.

Le parole di Falcone arrivano nel giorno in cui Marcello Caruso, attuale commissario del partito, ha annunciato l’intenzione di candidarsi al congresso regionale di Forza Italia.