Falcone: “Oggi la commissione bilancio terminerà l’iter del ddl stabilità”

“Il testo finale della finanziaria sarà alleggerito“

PALERMO – “La commissione Bilancio concluderà oggi l’esame del ddl di stabilità, mancano soltanto alcuni articoli da approvare, in particolare quello che riguarda i precari, e le tabelle. Il testo finale della finanziaria sarà alleggerito, alla fine ci saranno 26 articoli rispetto ai 40 originari e parte di quelli stralciati saranno affrontati dopo la sessione di bilancio, penso per esempio alle norme per l’Ast e Airgest“. A dichiararlo è Marco Falcone, assessore regionale all’Economia.

“Il governo ha sempre detto che questa manovra si basa su quattro pilastri: fondi ai Comuni, forestazione e antincendio, sostegno all’occupazione e precari, quest’ultimo punto lo affrontiamo oggi”.

Non è stato necessario, dunque, per la maggioranza procedere con un maxi-emendamento come ipotizzato nei giorni scorsi per accelerare i lavori in commissione.

“Chiederò che bilancio e finanziaria siano incardinati in aula sabato, dando così il termine per gli emendamenti – aggiunge Falcone -. In questo modo all’inizio della prossima settimana cominceremo l’esame a sala d’Ercole”.

