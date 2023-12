Finanziaria, maggioranza pensa ad un maxi emendamento per l’approvazione

Il centrodestra dovrebbe riunirsi tra stasera e domani

PALERMO – Per accelerare l’esame del ddl di stabilità in commissione Bilancio all’Ars, dove le opposizioni da stamattina insistono con l’ostruzionismo chiedendo approfondimenti su emendamenti e articoli del testo base, nella maggioranza, secondo quanto apprende l’ANSA, avanza l’idea di un vertice di coalizione per trovare una sintesi al proprio interno su quelle norme sulle quali ci sono divergenze e procedere poi alla stesura di un maxi-emendamento.

Il centrodestra dovrebbe riunirsi tra stasera e domani.

Sul fronte delle opposizioni la linea rimane, al momento, quella dell’intransigenza, anche se c’è chi non chiude del tutto al possibile dialogo. In commissione, seppure a rilento, si sta andando avanti con l’esame del testo.