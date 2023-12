Falcone: “Qualcuno vuole la Finanziaria in ritardo anche stavolta”

L'assessore all'Economia contro "l'ostruzionismo delle opposizioni"

CATANIA – “Per la prima volta dopo decenni siamo nei tempi, abbiamo l’opportunità di approvare la finanziaria della Regione entro i termini di legge. Assistiamo però all’ostruzionismo delle opposizioni, di chi lavora contro gli interessi della Sicilia. Migliaia di emendamenti inutili o strumentali, dalle opposizioni poche proposte concrete, tanto spreco di carta e di tempo, con l’unico obiettivo di far arrivare la Regione in ritardo anche stavolta”. Così l’assessore all’Economia della Regione Siciliana, Marco Falcone, a margine dell’apertura del cantiere della strada Mare Monti a Riposto, nel Catanese.

“C’è tempo per la Finanziaria”

Il riferimento è al rallentamento di giovedì nei lavori delle commissioni. “In realtà, come mai accaduto da oltre vent’anni, la Regione può fare le cose per bene. C’è tutto il tempo per approvare la finanziaria facendo un buon lavoro – aggiunge l’assessore all’Economia – l dibattito e il confronto sui temi è legittimo e auspicabile. E anzi, come già abbiamo dimostrato in questa legislatura, il governo Schifani e la maggioranza sono pronti a recepire le iniziative delle opposizioni, quando ragionevoli e praticabili. Alzeremo invece il muro contro ogni forma di tattica dilatoria che va contro la Sicilia e i siciliani”.