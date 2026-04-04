Falcone: “Ridare credibilità e autorevolezza alla guida di FI in Sicilia”

Durante l'assemblea sono stati presentati i candidati a sindaco a Bronte e Randazzo

CATANIA – “Abbiamo chiesto un cambio di passo al presidente Renato Schifani per aiutarlo a portare a compimento nel migliore dei modi la legislatura. Non è lesa maestà, bensì un invito all’ascolto di tutti e soprattutto dei cittadini”. Lo ha detto l’eurodeputato e segretario provinciale di Catania di Fi, Marco Falcone, all’assemblea azzurra del capoluogo etneo.

“Serve un governo politico di alto profilo – ha aggiunto – che tenga conto di tutta la classe dirigente di Forza Italia in Sicilia, e non soltanto di una corrente. Un governo capace di affrontare con fattività le sfide su sanità, infrastrutture e ambiente. Non siamo contro nessuno, ma chiediamo una svolta all’insegna della partecipazione, per aiutare il centrodestra e Forza Italia a presentarsi al giudizio degli elettori con credibilità e risultati”.

“Pronti ai congressi con una proposta sulle priorità”

“Siamo pronti ai congressi regionali – ha sottolineato Falcone – con una proposta politica centrata sulle priorità dei siciliani. Allo stesso tempo comprendiamo le ragioni di un eventuale commissariamento che la leadership nazionale potrebbe attuare, con l’obiettivo di dare unità al partito e ristabilire equilibrio e autorevolezza nella guida di Forza Italia in Sicilia”.

Le presentazioni dei candidati alle tornate elettorali

All’incontro, Falcone ha presentato ufficialmente i candidati a sindaco sostenuti da Forza Italia nella prossima tornata amministrativa nel Catanese: il deputato nazionale Giuseppe Castiglione a Bronte e Cettina Foti a Randazzo. L’assemblea è stata inoltre l’occasione per annunciare una nuova adesione al progetto azzurro: quella del consigliere comunale di Belpasso Mario Pulvirenti.

“È stata una giornata importante – ha concluso Falcone – che conferma la vitalità di Forza Italia a Catania. Siamo pronti ad affrontare le sfide amministrative con una squadra credibile, radicata e capace di interpretare davvero le esigenze dei cittadini”