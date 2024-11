Falsa dichiarazione nella selezione per il Teatro Stabile: a processo

La prima udienza sarà il 2 dicembre

CATANIA – Avrebbe fornito una falsa dichiarazione nella domanda presentata per la selezione di responsabilità dell’area tecnica del Teatro Stabile di Catania.

È l’accusa contestata dalla Procura a Carmelo Marchese, 43 anni, di Agrigento, nei cui confronti è stato emesso un decreto di citazione a giudizio per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e uso di atto falso.

La prima udienza del processo, che si terrà davanti al Tribunale monocratico, è stata fissata per il 2 dicembre prossimo.

Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe “attestato falsamente nella dichiarazione sostitutiva” presentata per partecipare alla selezione di “avere svolto un ruolo di responsabilità tecnica in un teatro o festival o ente affino per almeno cinque anni”.

E per commettere questo reato, contesta la Procura, avrebbe “fatto uso di un’attestazione del sindaco” di un paese dell’Agrigentino che “certificava falsamente” che “aveva svolto le mansioni di responsabile tecnico del teatro” locale dal “2002 al 2007”.